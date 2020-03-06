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Лукашенко назвал самую приятную президентскую миссию
06.03.2020 13:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
6 марта президент вручал государственные награды.
Процесс вручения наград Александр Лукашенко, «пожалуй, самой приятной президентской миссией», а особую атмосферу ей придает приближение женского праздника.
Участниками церемонии стали более 30 человек. Награды получили военнослужащие, многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот. Президент подчеркнул, что подобный гендерный баланс не является данью западной моде, а демонстрирует базовые ценности Беларуси как государства – «высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине».
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6 марта президент вручал государственные награды.
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