«На курсах была я и 13 парней». Мама - о том, как рождение троих детей вдохновило стать тренером

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме» : если после рождения ребенка вы занялись спортом, а в результате приобрели не только отличную фигуру, но и любимое хобби — ждем вашего письма! О себе написала 30-летняя Татьяна Пашковец из Пинска, которая растит троих мальчиков. Глядя на нее сегодня, и не скажешь, что долгое время в ее жизни не было спорта из-за болезни сердца.



Фото: из личного архива героини

Мы продлили прием историй до 9 утра 9 марта: присылайте свою фотографию, а также развернутую историю на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Мама в форме». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф. И. О., город, мобильный телефон. Подробные правила читайте по ссылке .

— Моя история того, как я стала тренером, слишком не похожа на то, что было у других.⠀

Спорт в моей жизни появился не так давно, а точнее, с рождением детей.

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Все одиннадцать лет школы и три года обучения в медицинском колледже на медсестру у меня была подготовительная группа по физкультуре. Все из-за заболевания сердца — диагноз, при котором спорт становится нереальным.



Фото: из личного архива героини

После колледжа появилось безумное желание поступить на инструктора по ЛФК. Только реальность была такова, что с моим заболеванием не поступишь. На УЗИ сердца запомнились слова врача: «Такое маленькое сердце, как у ребенка». Но во время второй беременности диагноз мне сняли: ситуация разрешилась сама по себе.

Цифры на весах не были моим приоритетом. Все три раза я становилась на учет с весом 55 кг. После родов вес уходил с кормлением грудью в течение первого года. Но, конечно, возвращение прежней фигуры было только бонусом — главным оставалось здоровье малышей. Пишется все легко и красиво, будто не было трудностей, слез и проблем со здоровьем в послеродовом периоде.



Фото: из личного архива героини

Из физнагрузок со мной были йога, бассейн и летом велосипед. Но желание стать инструктором не оставляло. Масла в огонь подливали знакомые, которые интересовались, как же мне удается сохранять фигуру (на тот момент казалось, что это отличный результат). После второй беременности, когда здоровье уже позволяло, я поступила в Полесский государственный университет на факультет организации здорового образа жизни — и стала инструктором-методистом. А после рождения третьего ребенка пошла на курсы тренеров.

По факту, на курсах в тренажерном зале я оказалась одной девочкой среди тринадцати парней, хорошо подготовленных и с отличными формами. А у меня, по факту, не было никакой серьезной спортивной подготовки… Только мечта стать примером для деток, помогать людям и, конечно, наслаждаться своей внешностью и здоровьем. Сказать, что в первый раз в зале у меня ничего не получалось — ничего не сказать. Но четкая цель и ежедневные занятия дали результат.



Фото: из личного архива героини

Я работаю тренером — веду тренировки каждый день, включая выходные. Порой беру детей с собой: хорошо, что есть детский уголок. Но сейчас в зале я вижу ребят, с которыми училась, удивленных моими результатами. И я знаю, что это только начало. Нет предела совершенству в учебе и работе над собой и своим телом.