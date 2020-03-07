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Заряд на победу: «Динамо-Брест» громко открывает новый сезон

07.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новый сезон футбольный клуб «Динамо-Брест», начнет в статусе действующего чемпиона Беларуси.

Заряд на победу: «Динамо-Брест» громко открывает новый сезон

По доброй традиции «Динамо-Брест» готовит для болельщиков клуба и жителей Бреста яркое, атмосферное мероприятие, приуроченное к старту футбольного сезона.

Церемония открытия сезона футбольного клуба «Динамо-Брест» пройдет 27 марта в спортивном комплексе «Виктория» и начнемся в 19.00. В рамках мероприятия гостей ждут презентация игровой формы «Динамо-Брест» в сезоне-2020 и нового официального сайта клуба, выступление талантливых музыкантов и, главный подарок от клуба, – концертное шоу от хедлайнера открытия певицы MARUV.

Продажа билетов на мероприятие для владельцев абонементов будет осуществляться с 7 по 14 марта. Общая продажа билетов начнется 15 марта. Владельцы абонементов получат SMS-оповещение с механикой по приобретению билетов. Те, болельщики, чьи абонементы по каким-либо причинам не привязаны к личному кабинету на 24afisha.by, могут приобрести билеты в официальном фан-шопе клуба («Атис Холл», ул. Советская, 68).

Что: Церемония открытия сезона футбольного клуба «Динамо-Брест»

Где: СК «Виктория», ул. Ленинградская, 4

Когда: 27 марта, 19.00

 
Теги: Брест
 
 
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  Новый сезон футбольный клуб «Динамо-Брест», начнет в статусе действующего чемпиона Беларуси. По доброй традиции «Динамо-Брест» готовит для болельщиков клуба и...
 
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