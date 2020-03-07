Честь мундира. В Ивье прошел торжественный концерт ко Дню милиции

Источник материала: Ивьевский край

Служба сотрудников милиции, их труд важны для каждого гражданина страны, для народа и государства в целом. Миссия защитника общественного порядка была и остается одной из самых уважаемых. Праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции,80-летию образования отдела внутренних дел Ивьевского райисполкома состоялся на главной сцене района в ГУК «Ивьевский ЦКиД».









































За десятилетия, прошедшие с момента становления Ивьевской милиции, ее героическая летопись наполнена многими славными страницами. Они символизируют уважение к лучшим традициям служения народу и стране, верности Закону, самоотверженной борьбе с преступностью. Выбрав нелегкую и мужественную профессию, работники милиции посвятили себя ответственной и благородной миссии, постоянной работе среди людей и для людей, обеспечению личной и общественной безопасности граждан.

Был продемонстрирован видеофильм об Ивьевском РОВД, о людях в милицейской форме, тех, кто стоит на страже закона и порядка, тем, кто находится на переднем крае борьбы с преступностью.

С праздничным поздравлением выступил начальник внутренних дел Ивьевского райисполкома, подполковник милиции Иван Николаевич Довлюд.

Председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак тепло поздравил работников милиции с их профессиональным праздником, вручил награды лучшим представителям профессии.

Почетной грамотой Ивьевского районного исполнительного комитета за проявленную профессиональную инициативу, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с 80-летием со дня образования отдела внутренних дел Ивьевского районного исполнительного комитета награждены работники отдела внутренних дел Ивьевского райисполкома:

Ирина Ивановна Станулевич, майор милиции, начальник финансовой части,

Валерий Иванович Горбач, майор милиции, старший инспектор по административной практике отделения государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности;

Виталий Иванович Спевак, майор милиции, начальник изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу милиции общественной безопасности;

Екатерина Ивановна Рынгель, старший лейтенант милиции, старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности.

Благодарственным письмом Ивьевского районного исполнительного комитета награждены:

Дмитрий Сергеевич Ткач, майор милиции, начальник отделения государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности;

Александр Бекирович Шабанович, майор милиции, начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности.

Почетной грамотой Ивьевского районного Совета депутатов награждены:

Светлана Васильевна Магильницкая, заведующий группой режимно-секретной деятельности РОВД;

Андрей Валерьевич Шемяко, майор милиции, начальник отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности РОВД.

Благодарственным письмом Ивьевского районного Совета депутатов награждены:

Александр Станиславович Ясюлевич, капитан милиции, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД;

Денис Валерьевич Буяк, сержант милиции, милиционер-конвоир конвойного подразделения изолятора для временного содержания лиц, задержанных лил заключенных под стражу милиции общественной безопасности РОВД.

Дмитрий Леонидович Журко, старший лейтенант милиции, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД;

Владимир Вацлавович Пищик, старший лейтенант милиции, старший инспектор группы милицейской военизированной и сторожевой охраны отделения по охране объектов в городе Ивье Лидского отдела Департамента охраны;

Вячеслав Павлович Жидко, водитель автомобиля третьего класса группы тылового обеспечения РОВД.

Лучших сотрудников отдела внутренних дел Ивьевского райисполкома поздравил и наградил заместитель начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома полковник милиции Игорь Николаевич Генец.

Приказом начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь №6 л/с от 14.02.2020 года за успешное выполнение задач, стоящих перед подразделениями по гражданству и миграции органов внутренних дел благодарность начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь объявлена:

Татьяне Геннадьевне Лапато, ведущему специалисту по регистру населения отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности РОВД.

Приказом начальника Главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь за проявленную профессиональную инициативу, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности нагрудным знаком «За адданасць службе» награжден:

Сергей Ромуальдович Добролович, майор милиции, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД.

Нагрудным знаком «За прафесійныя поспехі»:

майор милиции Андрей Викторович Савицкий, оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД;

майор милиции Сергей Ромуальдович Добролович, старший оперуполномоченный ОУР криминальной милиции РОВД.

Приказом начальника УВД Гродненского облисполкома от 13.02.2020 №15 л/с за проявленную профессиональную инициативу, достигнутые показатели в служебной деятельности и в связи с 80-летием со дня образования Ивьевского РОВД нагрудным знаком УВД «За адзнаку» награжден:

прапорщик милиции Сергей Николаевич Авижич, милиционер-дежурный изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу милиции общественной безопасности РОВД.

Почетной Грамотой Управления Внутренних дел награжден:

старший сержант милиции Евгений Анатольевич Бобин, младший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД.

Грамотой Управления Внутренних дел награждена:

Екатерина Васильевна Манько, ведущий специалист группы кадров РОВД.

Благодарность начальника УВД объявляена:

подполковнику милиции в запасе Юрию Георгиевичу Сидорку, старшему инспектору группы информационно-аналитического обеспечения РОВД;

старшему лейтенанту милиции Андрею Викторовичу Сильвановичу, оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД.

Нагрудным знаком УВД «За адзнаку» награжден:

капитан милиции Андрей Вячеславович Манюкевич, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД;

Грамотой УВД награжден:

старший лейтенант милиции Илья Петрович Воробей, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД.

Благодарность начальника УВД объявлена:

майору милиции Дмитрию Чеславовичу Кветинскому, старшему инспектору-дежурному оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности РОВД.

Юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі» награждены:

подполковник милиции в отставке Петр Иванович Лисовский;

майор милиции Алексей Станиславович Кишкель, оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции РОВД;

майор милиции Юрий Александрович Летко, старший инспектор-дежурный оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности отдела РОВД;

старший прапорщик милиции Валерий Зигмундович Гордынец, помощник дежурного оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности РОВД;

старший прапорщик милиции Игорь Васильевич Жевняк, милиционер-водитель группы задержания строевого подразделения отделения по охране объектов в городе Ивье Лидского отдела Департамента охраны;

С праздничным поздравлением от имени соседей выступил начальник Лидского РОВД полковник милиции Дмитрий Мечиславович Уляшко.

Начальник РОВД И.Н. Довлюд за особые заслуги в ветеранском движении в соответствии с приказом советника Министра внутренних дел – Председателя Республиканского совета белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск от 26.02.2020 года наградил:

почетной грамотой-

подполковника милиции в запасе Антона Антоновича Банцевича.

нагрудным знаком «За адданасць абавязку і прысязе»:

подполковника милиции в запасе Игоря Сергеевича Трохимчика;

нагрудным знаком «За ўклад ва ўмацаванне правапарадку»:

майора милиции в отставке Валентина Владимировича Лопато.

С праздничным поздравлением выступил председатель Ивьевского районного объединения организации профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси Анатолий Павлович Буклис.

За проявленную профессиональную инициативу, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с 80-летием со дня образования отдела внутренних дел Ивьевского райисполкома Грамотой председателя профсоюзов награждена:

Ольга Викторовна Ярошко, старший инспектор группы информационно-аналитического отделения РОВД;

Татьяна Геннадьевна Лопато, ведущий специалист отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности РОВД.

Со словами поздравления к сотрудникам отдела обратились прокурор Ивьевского района младший советник юстиции Александр Владимирович Шушляков и председатель суда Ивьевского района Мария Станиславовна Кохановская.

Выступление Шушлякова, Кохановской

Ведущий 1: Спасибо,Александр Владимирович и Мария Станиславовна

С профессиональным праздником коллектив Ивьевской милиции поздравили исполняющий обязанности заместителя командира воинской части 1234 подполковник Евгений Вячеславович Якунин и военный комиссар Ивьевского района подполковник Владимир Станиславович Жебрик.

За проявленную профессиональную инициативу, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с 80-летием со дня образования отдела внутренних дел Ивьевского райисполкома Грамотой командира войсковой части №1234 награждены:

майор милиции Виталий Петрович Куц, старший инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы ГАИ отделения ГАИ милиции общественной безопасности РОВД;

старший лейтенант милиции Павел Андреевич Венцкевич, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной РОВД;

старший лейтенант милиции Дмитрий Викторович Головенко, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД.

Юбилейной медалью «100 год Узброеным Сілам Республікі Беларусь» награждены:

подполковник милиции Андрей Михайлович Ерохин, первый заместитель начальника РОВД;

подполковник милиции Сергей Романович Ярошко, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД;

майор милиции Александр Викторович Лапато, начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД;

капитан милиции Виктор Алексеевич Черевик, заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

Юбилейной медалью «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» награждены:

майор милиции Валерий Иванович Горбач, старший инспектор по административной практике отделения государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности РОВД;

майор милиции Александр Иванович Венскель, старший оперативный дежурный оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности РОВД;

майор милиции Дмитрий Сергеевич Ткач, начальник отделения ГАИ милиции общественной безопасности РОВД;

Самые яркие пожелания в преддверии прекрасного праздника,8 Марта прозвучали в адрес женщин - сотрудниц РОВД.

Со словами праздничного поздравления к героям праздника обратились начальник Ивьевского районного отдела Следственного комитета подполковник юстиции Владимир Владимирович Позняк и начальник Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям майор внутренней службы Владислав Валерьевич Могильницкий.

Приказом начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности Следственного комитета Республики Беларусь Грамотой управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области награждены:

капитан милиции Виктор Алексеевич Черевик, заместитель начальника Ивьевского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

За эффективное содействие Следственному комитету в решении возложенных на него задач Благодарность начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области объявлена:

капитану милиции Сергею Владимировичу Смирнову, старшему оперуполномоченному группы по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции РОВД;

лейтенанту милиции Дмитрию Сергеевичу Малявко, оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД.

Приказом начальника Ивьевского РОСК за эффективное содействие Следственному комитету в решении возложенных на него задач, а также в связи с празднованием Дня белорусской милиции и 80-летнего юбилея образования РОВД Грамотой начальника РОСК награждены:

капитан милиции Дарья Сергеевна Воробей, инспектор уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности РОВД;

старший лейтенант милиции Татьяна Михайловна Бондарь, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности РОВД;

старший лейтенант милиции Сергей Юрьевич Ловчий, инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы ГАИ отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Ивьевского райисполкома;

лейтенант милиции Александр Юрьевич Мулица, инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы ГАИ отделения ГАИ милиции общественной безопасности РОВД.

Юбилейной медалью «100 лет пожарной охране» награждены:

подполковник милиции Иван Николаевич Довлюд, начальник отдела внутренних дел Ивьевского РОВД;

майор милиции Александр Викторович Лапато, начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД.

Грамотой начальника Гродненского областного управления по чрезвычайным ситуациям награждены:

майор милиции Дмитрий Сергеевич Ткач, начальник отделения ГАИ милиции общественной безопасности РОВД;

майор милиции Виталий Станиславович Ясюлевич, начальник штаба РОВД.

Грамотой начальника РОЧС награждены:

майор милиции Виталий Александрович Синица, старший госавтоинспектор отделения ГАИ милиции общественной безопасности РОВД.

старший лейтенант милиции Сергей Леонидович Кайрис, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД.

Благодарность начальника РОЧС объявлена:

капитану милиции Евгению Геннадьевичу Рынгелю, старшему инспектору по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД;

старшине милиции Дмитрию Мечиславовичу Нехведовичу, милиционеру-водителю оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности РОВД.

Ныне действующим начальником РОВД И.Н. Довлюдом были вручены полдарки ветеранам Ивьевского РОВД, которые в различное время руководили милицией Ивьевщины:

полковнику милиции в отставке Ивану Михайловичу Фальковскому (руководил отделом с 06.04.1984 по 17.07.1995);

подполковнику милиции в отставке Фадею Иосифовичу Вильневчицу (возглавлял отдел с 17.07.1995 по 16.12.2003);

подполковнику милиции в запасе Винцентыю Чеславовичу Супрену (начальник Ивьевского РОВД с 23.12.2003 по 16.09.2005);

подполковнику милиции в запасе Валерию Николаевичу Корнею (руководил отделом с 27.10.2005 по 10.08.2007);

подполковнику милиции в запасе Павлу Федоровичу Ященко (возглавлял отдел с 11.08.2007 по 28.05.2009);

подполковнику милиции в запасе Виктору Францевичу Жиделю (начальник РОВД с 25.06.2009 по 31.10.2009);

полковнику милиции Игорю Николаевичу Генцу, (руководил Ивьевским РОВД с 29.04.2010 по 26.01.2012)

полковнику милиции Алексею Ивановичу Гаврошу (возглавлял отдел с 27.06.2020 по 16.04.2019).

По ходатайству Республиканского совета белорусской общественной организации о ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по решению Председателя совета ветеранов Российской Федерации юбилейной медалью награждается полковник милиции в отставке Иван Михайлович Фальковский.

Заместитель начальника Ивьевского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению капитан милиции Виктор Алексеевич Черевик вручил награды ряду сотрудников Ивьевского РОВД:

подполковнику милиции Андрею Михайловичу Ерохину, первому заместителю начальника РОВД;

капитану милиции Евгению Геннадьевичу Рынгелю, старшему инспектору по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД.

Приказом начальника Ивьевского РОВД очередной специальное звание «старшина милиции» присвоено:

старшему сержанту милиции Андрею Станиславовичу Дагилю, милиционеру-конвоиру изолятора для временного содержания лиц задержанных или заключенных под стражу милиции общественной безопасности РОВД;

старшему сержанту милиции Евгению Викторовичу Сантоцкому, милиционеру-водителю оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности РОВД;

прапорщик милиции Игорю Михайловичу Сарнацкому, милиционеру-водителю группы задержания строевого подразделения милиции отделения по охране объектов г.Ивье Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

старшина милиции Дмитрий Мечиславович Нехведович, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности отдела РОВД;

старшина милиции Александр Леонидович Махницкий, милиционер-водитель автозака изолятора для временного содержания лиц задержанных или заключенных под стражу милиции общественной безопасности РОВД;

сержант милиции Дмитрий Станиславович Мисевич, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности РОВД;

Светлана Адамовна Богатко, ведущий бухгалтер финансовой части РОВД;

Лариса Васильевна Богушевич-Горбач, старший инспектор группы режимно-секретной деятельности РОВД.

Многочисленные концертные номера были подготовлены для работников милиции работниками культуры.