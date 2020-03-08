ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

08.03.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над запорожским "Мотором" в первом четвертьфинальном матче SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

Чемпионы Беларуси на своей арене встретили серьезное сопротивление со стороны чемпионов Украины, но в итоге выиграли с преимуществом в два мяча - 30:28 (16:15).

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

Самым результативным у победителей стал Александр Шкуринский, забросивший 6 мячей. На один гол меньше у Никиты Вайлупова, который с 95 мячами возглавляет бомбардирскую гонку SEHA-лиги. В составе "Мотора" 4 раза отличился белорус Максим Бабичев, Борис Пуховский забросил 3 мяча.

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

Ответный четвертьфинальный поединок между БГК и "Мотором" состоится 12 марта в Запорожье.

Составы остальных пар 1/4 финала: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Нексе" (Нашице, Хорватия), "Загреб" (Хорватия) - "Татран" (Прешов, Словакия), "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови Сад, Сербия).

Матчи четвертьфинальной стадии проходят с 3 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира - "Финал четырех", который пройдет 3-5 апреля.-0-

Фото Вадима Якубёнка

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над запорожским "Мотором" в первом четвертьфинальном матче SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Туман и до 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 9 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика