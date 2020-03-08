В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт

Источник материала: Виртуальный Брест

Кроме ведущих, собравшихся, в несколько необычной форме поздравил председатель Брестского горисполкома.





По признанию Александра Рогачука, он впервые со сцены читал стихи. Рифмованные строки на белоруском языке были, конечно, посвящены виновницам торжества.







Затем была показана премьер музыкального спектакля «Железнодорожный роман»! Собравшаяся публика была в восторге. Остроумные тексты и много хорошей музыки и песен, от известных брестских исполнителей. Краткий сюжет, описан на сайте ОКЦ.







8 марта. Скорый поезд номер 8-03 отправляется в путь с Брестского железнодорожного вокзала. У всех участников движения своя история.







Проводник Яна (ведущая и певица Яна Назарова) и машинист Влад (музыкант Владислав Филиппов) мечтают стать артистами. В пути они встречают известного продюсера (шоумен Игорь Пашечко), который предлагает Яне артистическую карьеру. Но для этого ей нужно отказаться от своей работы и дружбы с Владом…







Проводник Ира (актриса и певица Ирина Пашечко) готовится к свадьбе с Юрой (певец Юрий Харевич), но неожиданно на одной из станций в вагон заходит ее бывший парень Сергей (музыкант Сергей Дутчик), который хочет вернуть любимую обратно…





Проводник Лена (певица и ведущая Елена Надольская) беззаветно влюблена в популярного певца Григория Лалалаева (музыкант Игорь Муха) и даже не мечтает о встрече с ним. Может ли она представить, что совсем скоро Григорий станет пассажиром ее вагона? Но за свою любовь ей придется побороться с надменной красавицей Виолеттой (скрипачка Наталья Руцкая), пассией Григория…







Живое участие в дорожных перипетиях принимают пассажиры (шоу-балет КВАДИ бэнд), а все сложные ситуации и спорные вопросы подчиненных и пассажиров решает начальник поезда – остроумная и умудренная опытом Вера Николаевна (артист-пародист Николай Колосей). Но вдруг рядом с ней появляется итальянский модельер Роберто Базиони (певец Александр Крутиков), который предлагает Вере стать лицом его новой коллекции…







Какой выбор сделают наши герои? Что важнее – голос разума или шепот сердца?





В спектакле прозвучат песни из репертуара Г.Лепса, В.Меладзе, И.Дубцовой, группы «ВИА ГРА», Лолиты, А.Пугачевой, Л.Агутина и других известных исполнителей. Музыкальный спектакль можно будет увидеть на сцене ОКЦ 7 и 8 марта в 16-00.





Посмотреть можно будет сегодня, 8 марта 2020 года в 16.00 по прямой трансляции: