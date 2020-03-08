|
В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт
08.03.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кроме ведущих, собравшихся, в несколько необычной форме поздравил председатель Брестского горисполкома.
По признанию Александра Рогачука, он впервые со сцены читал стихи. Рифмованные строки на белоруском языке были, конечно, посвящены виновницам торжества.
Проводник Лена (певица и ведущая Елена Надольская) беззаветно влюблена в популярного певца Григория Лалалаева (музыкант Игорь Муха) и даже не мечтает о встрече с ним. Может ли она представить, что совсем скоро Григорий станет пассажиром ее вагона? Но за свою любовь ей придется побороться с надменной красавицей Виолеттой (скрипачка Наталья Руцкая), пассией Григория…
В спектакле прозвучат песни из репертуара Г.Лепса, В.Меладзе, И.Дубцовой, группы «ВИА ГРА», Лолиты, А.Пугачевой, Л.Агутина и других известных исполнителей. Музыкальный спектакль можно будет увидеть на сцене ОКЦ 7 и 8 марта в 16-00.
Посмотреть можно будет сегодня, 8 марта 2020 года в 16.00 по прямой трансляции:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме ведущих, собравшихся, в несколько необычной форме поздравил председатель Брестского горисполкома. По признанию Александра Рогачука, он впервые со сцены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)