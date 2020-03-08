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В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт

08.03.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кроме ведущих, собравшихся, в несколько необычной форме поздравил председатель Брестского горисполкома.

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт

По признанию Александра Рогачука, он впервые со сцены читал стихи. Рифмованные строки на белоруском языке были, конечно, посвящены виновницам торжества.

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт


Затем была показана премьер музыкального спектакля «Железнодорожный роман»! Собравшаяся публика была в восторге. Остроумные тексты и много хорошей музыки и песен, от известных брестских исполнителей. Краткий сюжет, описан на сайте ОКЦ.

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт


8 марта. Скорый поезд номер 8-03 отправляется в путь с Брестского железнодорожного вокзала. У всех участников движения своя история.

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт


Проводник Яна (ведущая и певица Яна Назарова) и машинист Влад (музыкант Владислав Филиппов) мечтают стать артистами. В пути они встречают известного продюсера (шоумен Игорь Пашечко), который предлагает Яне артистическую карьеру. Но для этого ей нужно отказаться от своей работы и дружбы с Владом…

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт


Проводник Ира (актриса и певица Ирина Пашечко) готовится к свадьбе с Юрой (певец Юрий Харевич), но неожиданно на одной из станций в вагон заходит ее бывший парень Сергей (музыкант Сергей Дутчик), который хочет вернуть любимую обратно…

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт

Проводник Лена (певица и ведущая Елена Надольская) беззаветно влюблена в популярного певца Григория Лалалаева (музыкант Игорь Муха) и даже не мечтает о встрече с ним. Может ли она представить, что совсем скоро Григорий станет пассажиром ее вагона? Но за свою любовь ей придется побороться с надменной красавицей Виолеттой (скрипачка Наталья Руцкая), пассией Григория…

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт


Живое участие в дорожных перипетиях принимают пассажиры (шоу-балет КВАДИ бэнд), а все сложные ситуации и спорные вопросы подчиненных и пассажиров решает начальник поезда – остроумная и умудренная опытом Вера Николаевна (артист-пародист Николай Колосей). Но вдруг рядом с ней появляется итальянский модельер Роберто Базиони (певец Александр Крутиков), который предлагает Вере стать лицом его новой коллекции…

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт


Какой выбор сделают наши герои? Что важнее – голос разума или шепот сердца?

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт

В спектакле прозвучат песни из репертуара Г.Лепса, В.Меладзе, И.Дубцовой, группы «ВИА ГРА», Лолиты, А.Пугачевой, Л.Агутина и других известных исполнителей. Музыкальный спектакль можно будет увидеть на сцене ОКЦ 7 и 8 марта в 16-00.

В минувшую пятницу в канун Дня женщин состоялся концерт

Посмотреть можно будет сегодня, 8 марта 2020 года в 16.00 по прямой трансляции:

 
 
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  Кроме ведущих, собравшихся, в несколько необычной форме поздравил председатель Брестского горисполкома. По признанию Александра Рогачука, он впервые со сцены...
 
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