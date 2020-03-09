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Видеофакт: в Нигерии футболист скончался прямо на поле
Источник материала: Партизан
Футболист нигерийского клуба "Насарава Юнайтед" Чиеме Мартинс скончался в больнице после того, как потерял сознание в ходе поединка национального чемпионата с "Катсина Юнайтед".
Трагедия произошла в воскресенье днем, сообщает Sport24.
По имеющейся информации во время игры Мартинс потерял сознание и упал на газон.
На стадионе дежурила скорая помощь, однако ее так и не сумели завести. В итоге игрока пришлось везти в больницу на автомобиле журналистов.
Футболисты клуба узнали о смерти одноклубника уже после окончания матча, пишет
Они разрыдались прямо на поле. Их реакция попала на видео.
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Футболист нигерийского клуба "Насарава Юнайтед" Чиеме Мартинс скончался в больнице после того, как потерял сознание в ходе поединка национального чемпионата с...
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