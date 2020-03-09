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Видеофакт: в Нигерии футболист скончался прямо на поле

09.03.2020 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист нигерийского клуба "Насарава Юнайтед" Чиеме Мартинс скончался в больнице после того, как потерял сознание в ходе поединка национального чемпионата с "Катсина Юнайтед".

Трагедия произошла в воскресенье днем, сообщает Sport24.

По имеющейся информации во время игры Мартинс потерял сознание и упал на газон.

На стадионе дежурила скорая помощь, однако ее так и не сумели завести. В итоге игрока пришлось везти в больницу на автомобиле журналистов.

Футболисты клуба узнали о смерти одноклубника уже после окончания матча, пишет ru.oxu.az

Они разрыдались прямо на поле. Их реакция попала на видео.
 
 
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Футболист нигерийского клуба "Насарава Юнайтед" Чиеме Мартинс скончался в больнице после того, как потерял сознание в ходе поединка национального чемпионата с...
 
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