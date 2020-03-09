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Ссора с ОПЕК обойдется России в 50 миллиардов долларов

09.03.2020 09:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Падение цены нефти после провала переговоров с ОПЕК может привести к потере 100-150 млн долларов в день для России (36,5-54,8 млрд долларов в год)/

Так считает вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Аналитики с его оценкой согласны. Более того, на фоне падения цен на газ снижение валютной выручки от экспорта может достигнуть десятков миллиардов долларов в год, считают они. Вместе с тем они убеждены, что дальнейшее снижение котировок Brent вынудит Россию вернуться к ограничениям добычи с ОПЕК, пишет finanz.ru.

На переговорах в Вене в пятницу Россия и ОПЕК не смогли договориться о регулировании добычи нефти после марта. Текущие договоренности о сокращении добычи на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года истекают 31 марта. Соглашение ОПЕК+ работает с января 2017 года, неоднократно продлевалось. На встрече 6 марта участники альянса, главным образом Россия и Саудовская Аравия, впервые за три года не смогли прийти к консенсусу. На отсутствии договоренностей нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до 45 долларов за баррель впервые с 2017 года.

Убыток превысит выгоду

По мнению топ-менеджера «Лукойла» Леонида Федуна, для России потери от такого исхода могут достигнуть 100-150 млн в долларов день. «Наличие сделки гораздо лучше, чем ее отсутствие. И для России (срыв соглашения) означает достаточно большие потери. Зачем эти потери, я не понимаю», - сказал он в беседе с ТАСС.

«Тут лучше Федуна не скажешь. Все так и есть», - считает советник гендиректора «Открытие брокер», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Однако кроме влияния цен, есть еще и риск падения добычи, так как при текущих котировках часть месторождений в России станут убыточными, подчеркивает он.

«В результате срыва договоренностей с ОПЕК Россия может недополучить несколько десятков миллиардов долларов валютной выручки в год», - согласен директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Снижение добычи помогло бы стабилизировать цены в коридоре 50-60 долларов за баррель, говорит он. «Теперь они с высокой долей вероятности могут оставаться в коридоре 40-50 долларов. Выгода от возможности нарастить добычу будет несопоставимо меньше, чем убыток от низких цен», - полагает он.

По мнению Федуна, цена нефти может упасть и ниже текущих отметок, если участники ОПЕК+ начнут наращивать добычу. «Потому что никто не может сказать, как будут развиваться кризисы. Все может пойти по плохому сценарию, при котором 2008-й покажется еще хороший годом», - рассуждает он.

Снижение экспортных доходов может усилиться и из-за низкой цены на газ, говорит Федун. «Сильно упала цена на газ. И Россия будет терять еще и на экспорте газа. Вот такие два черных лебедя, они очень не вовремя», - резюмировал он.

«Я думаю, что мы будем вынуждены вернуться к [сотрудничеству] c ОПЕК», - убежден топ-менеджер «Лукойла».

С тем, что отыграть соглашение еще можно, соглашается и Маринченко. Но теперь рынок будет относиться к политике ОПЕК+ с большим скепсисом, допускает он. В целом для российского бюджета падение цены нефти до 40 долларов за баррель не грозит хроническим дефицитом. «Но Минфин теперь, вероятно, будет пытаться застраховаться от риска дальнейшего паления цен и будет пытаться увеличить налоги на нефтянку, как это было в 2015-2016 годах», - предупреждает аналитик.

Отсутствие сделки также создает риски падения реальных доходов населения из-за почти неизбежного снижения курса рубля, заключает он.

 
 
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Падение цены нефти после провала переговоров с ОПЕК может привести к потере 100-150 млн долларов в день для России (36,5-54,8 млрд долларов в год)/
 
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