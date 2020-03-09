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В Челябинске продают простоявшую 32 года в гараже «Волгу»

09.03.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Простоявшую 32 года в гараже ГАЗ-2410 «Волга» выставили на продажу на портале Auto.ru.


Фото: auto.ru

Пробег машины 1988 года выпуска составляет всего 1638 километров. Продавец из Челябинска объясняет это тем, что седан 32 года простоял в гараже. Автомобиль отлично сохранился, до сих пор целы заводские пломбы. В комплекте идет полный комплект инструмента.

Машина оснащена 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 лошадиных сил, который работает совместно с четырехступенчатой механической коробкой передач.


Фото: auto.ru

За автомобиль продавец просит 1 млн российских рублей (около 15 тыс. долларов по курсу).

 
 
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За автомобиль продавец просит 1 млн российских рублей (около 15 тыс. долларов по курсу).
 
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