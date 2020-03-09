politeka со ссылкой на ТАСС. Так, в понедельник, 9 марта, курс доллара к рублю на международном рынке Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,93 рубля, курс вро к рублю вырос на 4,89 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишетсо ссылкой на ТАСС.





novayagazeta.ru . При этом на Мосбирже торги не проводятся из-за перенесенного с 8 марта выходного. Сейчас доллар подскочил до 73,7 рубля (с 68 рублей накануне), а евро вырос до 84 рублей, хотя на закрытии предыдущих торгов цена не превышала 80 рублей, пишет. При этом на Мосбирже торги не проводятся из-за перенесенного с 8 марта выходного.





В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года, отмечает агентство.





Резкий скачок курса доллара и евро по отношению к рублю произошел на фоне новостей о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 31,02 доллара за баррель.





Как передает CNN, падение стало худшим с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне».





Стоимость нефти падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.





В частности, ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.





Падение нефтяных цен началось после разрыва сделки России с ОПЕК. Напомним, стороны 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. С апреля все ограничения будут сняты.





После отказа России от сделки Саудовская Аравия снизила цены на нефть и заявила о планах нарастить добычу до рекордного уровня, что и привело к обвалу цен более чем на 31%.









На фоне подения цен на нефть и курса российского рубля, резко подорожали доллар и евро на белорусской бирже





banki24.by по состоянию на 11.10 доллар подскочил более чем на 11 копеек (или почти на 5%) до 2,3504 рубля. По данным сайтапо состоянию на 11.10 доллар подскочил более чем на 11 копеек (или почти на 5%) до 2,3504 рубля.





Евро вырос на 15,62 копеек (или 6,22%) до 2,6743 рубля.

Российский рубль рухнул почти на 5%, или 16,31 копейки, до 3,1584 белорусского рубля за 100 российских.

Вслед за этим курс доллара в обменниках превысил отметку в 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля.

TUT.BY , в двух отделениях Беларусбанка в В частности, как передает, в двух отделениях Беларусбанка в Минске курс продажи доллара на 9 марта превысил отметку в 2,4 рубля. К примеру, в отделении 510/377 он составил 2,41 рубля.

В некоторых отделениях как минимум шести банков курс евро на утро 9 марта превысил отметку в 2,7 рубля. Среди этих банков БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Технобанк, Альфа-Банк, Франсабанк, Банк БелВЭБ. К примеру, в отделении БПС-Сбербанка № 756 евро продают по 2,78 рубля.