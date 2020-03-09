В масс-старте наша спортсменка набрала 45 очков и завоевала «серебро». Марина Зуева уступила лишь спортсменке из Нидерландов Мелиссе Вифье (60 очков). Третьей стала ее соотечественница Ирэн Шутен (20 очков).
|
Белорусская конькобежка Марина Зуева стала второй на этапе Кубка мира
09.03.2020 14:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В масс-старте наша спортсменка набрала 45 очков и завоевала «серебро». Марина Зуева уступила лишь спортсменке из Нидерландов Мелиссе Вифье (60 очков). Третьей стала ее соотечественница Ирэн Шутен (20 очков).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этап Кубка мира по конькобежному спорту завершился в нидерландском Херенвене.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)