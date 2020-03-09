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Белорусская конькобежка Марина Зуева стала второй на этапе Кубка мира

09.03.2020 14:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская конькобежка Марина Зуева стала второй на этапе Кубка мира
Национальный олимпийский комитет

Белорусская конькобежка Марина Зуева стала второй на этапе Кубка мира Какие главные правила конькобежного спорта?
В Нидерландах состоялся этап Кубка мира по конькобежному спорту. Удачно сложились соревнования для белоруски Марины Зуевой.

В масс-старте наша спортсменка набрала 45 очков и завоевала «серебро». Марина Зуева уступила лишь спортсменке из Нидерландов Мелиссе Вифье (60 очков). Третьей стала ее соотечественница Ирэн Шутен (20 очков).

 
 
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Этап Кубка мира по конькобежному спорту завершился в нидерландском Херенвене.
 
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