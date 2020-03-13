Минздрав обратился к гражданам, которые возвращаются из-за границы

Источник материала: Горецкий вестник

В связи с широким распространением коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах.





Кроме того, Минздрав призывает всех едущих из-за границы по возможности первые 14 дней ограничить число контактов. В случае появления респираторной инфекции следует вызвать скорую помощь. При этом нужно обязательно сказать по телефону, какие страны посещали.

При появлении симптомов респираторной инфекции, необходимо вызвать скорую медпомощь по номеру 103 и обязательно сказать, какие страны вы посещали в последнее время.