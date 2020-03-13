В больницах Беларуси 21 человек с коронавирусом, массовые мероприятия в стране ограничат

Источник материала: Горецкий вестник

В больницах Беларуси находится 21 человек с подтвержденным РНК коронавируса. Министерство здравоохранения выступило с предложением ограничить массовые мероприятия.





В Беларуси проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий. Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

«На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда уже произошло инфицирование, но человек не является заразным. Тогда они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

До 6 апреля в Беларуси ограничат массовые мероприятия с международным участием из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран. «Поэтому сегодня на специальном совещании в Совете Министров принято решение до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

«Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся», — подчеркнули в Минздраве.