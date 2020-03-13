ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В больницах Беларуси 21 человек с коронавирусом, массовые мероприятия в стране ограничат

13.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

В больницах Беларуси находится 21 человек с подтвержденным РНК коронавируса. Министерство здравоохранения выступило с предложением ограничить массовые мероприятия.

 

В больницах Беларуси 21 человек с коронавирусом, массовые мероприятия в стране ограничат

 

В Беларуси проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий. Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

«На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда уже произошло инфицирование, но человек не является заразным. Тогда они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

До 6 апреля в Беларуси ограничат массовые мероприятия с международным участием из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран. «Поэтому сегодня на специальном совещании в Совете Министров принято решение до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

«Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся», — подчеркнули в Минздраве.

 

БЕЛТА

 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В больницах Беларуси находится 21 человек с подтвержденным РНК коронавируса. Министерство здравоохранения выступило с предложением ограничить массовые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Определены отметки ЦТ, приравненные к неудовлетворительным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика