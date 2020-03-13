Представлен трехдверный внедорожник Range Rover. Но есть нюанс!

Источник материала: Tut.by

Трехдверная модификация Range Rover под названием SV Coupe пару лет назад наделала много шума во время своей премьеры в Женеве. Англичане тогда даже объявили о намерении выпустить машину малым тиражом, однако в начале прошлого года проект был закрыт. Но свято место, как известно, пусто не бывает.





Знакомьтесь, Adventum Coupe, за постройку которого взялось малоизвестное бюро из Лондона Niels van Roij Design, которое, к слову, в свое время отвечало за внешность необычного универсала на базе Tesla Model S. Но Adventum Coupe, практически полностью повторяющий облик оригинального Range Rover SV Coupe, является самостоятельным проектом небольшой, но гордой британской мастерской.





От исходного Range Rover у Adventum Coupe остались только передние крылья, капот и задняя дверь, все остальные элементы кузова новые и изготовлены из алюминия. Пока в компании изготовили один экземпляр «трехдверки», получившей обшитый красной кожей наппа салон, приукрашенный вставками под «рояльный лак». Пол отделали тиковым деревом, а вдобавок Niels van Roij Design обещает практически неограниченный выбор опций и материалов.









Под капотом Adventum Coupe установлен 525-сильный компрессорный мотор V8 объемом 5 л. Прием заказов уже начался, стартовая цена составляет 235 тысяч фунтов — и это без учета налогов. Покупателям ждать свой Adventum Coupe придется как минимум полгода.