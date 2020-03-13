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Представлен трехдверный внедорожник Range Rover. Но есть нюанс!
Источник материала: Tut.by
Трехдверная модификация Range Rover под названием
Знакомьтесь, Adventum Coupe, за постройку которого взялось малоизвестное бюро из Лондона Niels van Roij Design, которое, к слову, в свое время отвечало за внешность необычного
От исходного Range Rover у Adventum Coupe остались только передние крылья, капот и задняя дверь, все остальные элементы кузова новые и изготовлены из алюминия. Пока в компании изготовили один экземпляр «трехдверки», получившей обшитый красной кожей наппа салон, приукрашенный вставками под «рояльный лак». Пол отделали тиковым деревом, а вдобавок Niels van Roij Design обещает практически неограниченный выбор опций и материалов.
Под капотом Adventum Coupe установлен 525-сильный компрессорный мотор V8 объемом 5 л. Прием заказов уже начался, стартовая цена составляет 235 тысяч фунтов — и это без учета налогов. Покупателям ждать свой Adventum Coupe придется как минимум полгода.
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Лондонское ателье Niels van Roij Design покзаало первый экземпляр переделанного в стильную «трехдверку» Range Rover.
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