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В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кобрин. Проспект Дружбы - Интернациональная.

В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

Две скорых и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.

В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

Предварительно - столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся, пострадавшие есть, им оказывается необходимая помощь.

В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

По информации от очевидцев - на момент прибытия медиков все были живы.

В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

Информация уточняется.

 
 
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  Кобрин. Проспект Дружбы - Интернациональная. Две скорых и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия. Предварительно - столкнулись два автомобиля, один из...
 
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