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В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие
15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кобрин. Проспект Дружбы - Интернациональная.
Две скорых и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.
Предварительно - столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся, пострадавшие есть, им оказывается необходимая помощь.
По информации от очевидцев - на момент прибытия медиков все были живы.
Информация уточняется.
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