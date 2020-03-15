В Кобрине серьёзнейшее лобовое ДТП, есть пострадавшие

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Кобрин. Проспект Дружбы - Интернациональная.





Две скорых и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.





Предварительно - столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся, пострадавшие есть, им оказывается необходимая помощь.





По информации от очевидцев - на момент прибытия медиков все были живы.

















Информация уточняется.