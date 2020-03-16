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Белорусская железная дорога приостановила курсирование поездов в сообщении с Украиной, Польшей, Чехией, Латвией, Литвой

16.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украина, Польша, Чехия, Латвия и Литва приняли решение о прекращении международного железнодорожного сообщения. Железнодорожные администрации данных государств уведомили белорусскую сторону о принятом решении. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

На основании этого временно приостанавливается курсирования поездов, беспересадочных и прицепных вагонов белорусского формирования сообщением с с Украиной, Польшей, Чехией, Литвой, Латвией, а также транзитных поездов проходящих по территории Беларуси.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

Источник: mogilevnews.by

 
 
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В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украина, Польша, Чехия, Латвия и Литва приняли решение о прекращении международного железнодорожного...
 
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