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Белорусская железная дорога приостановила курсирование поездов в сообщении с Украиной, Польшей, Чехией, Латвией, Литвой
16.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украина, Польша, Чехия, Латвия и Литва приняли решение о прекращении международного железнодорожного сообщения. Железнодорожные администрации данных государств уведомили белорусскую сторону о принятом решении. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.
На основании этого временно приостанавливается курсирования поездов, беспересадочных и прицепных вагонов белорусского формирования сообщением с с Украиной, Польшей, Чехией, Литвой, Латвией, а также транзитных поездов проходящих по территории Беларуси.
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).
Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.
Сроки возврата проездных документов не ограничены.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте
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Белорусская железная дорога приостановила курсирование поездов в сообщении с Украиной, Польшей, Чехией, Латвией, Литвой
В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украина, Польша, Чехия, Латвия и Литва приняли решение о прекращении международного железнодорожного...
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