 АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМЛИ» ПРОЙДЕТ 28 МАРТА

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Ежегодная международная акция «Час Земли» будет стартовать в двенадцатый раз 28 марта 2020 года с 20.30 до 21.30 по местному времени.

Она призвана привлечь внимание людей к экологическим проблемам и будущему нашей планеты. В названное выше время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Каменецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды инициирует проведение данной акции и на территории нашего района, обращаясь к руководителям учреждений и организаций с просьбой всего на час 28 марта отключить освещение рекламных щитов, декоративную подсветку зданий и сооружений, уменьшить освещенность улиц, освещение знаковых объектов, где отключение электроэнергии, не повлечет негативных последствий.

А неравнодушные жители Каменетчины могут выйти на час из своих помещений, выключив при этом те электроприборы! Позаботимся о нашей родной Земле вместе!