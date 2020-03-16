Порядок завершения осенне-зимнего периода

Источник материала: Пинский Вестник

Решение о сроках завершения осенне-зимнего периода (ОЗП) принимается областными, районными и городскими исполнительными комитетами, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8°C и выше.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, доводят до сведения населения о принятии решения об окончании ОЗП и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий.

Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии производится в соответствии с законодательством в следующей последовательности:

1-я очередь – общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты;

2-я очередь – жилищный фонд, общежития, гостиницы, учебные заведения;

3-я очередь – детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Местные исполнительные и распорядительные органы могут принять решение об отключении систем отопления для отдельных потребителей тепловой энергии до выхода распоряжения об окончании ОЗП.

Ответственность за невыполнение отключения отопительных систем в установленный срок возлагается на руководителей организаций – потребителей тепловой энергии. Системы отопления потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными водой.

Александр ЖУРКО,

инспектор энергоинспекции теплотехнической группы