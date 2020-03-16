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Порядок завершения осенне-зимнего периода

16.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Решение  о  сроках  завершения  осенне-зимнего периода (ОЗП)  принимается  областными,  районными  и  городскими  исполнительными  комитетами, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8°C и выше.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, доводят до сведения населения о принятии решения об окончании ОЗП и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий.

Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии производится в соответствии с законодательством в следующей последовательности:

1-я очередь – общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты;

2-я  очередь  –  жилищный  фонд,  общежития,  гостиницы,  учебные заведения;

3-я очередь – детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Местные  исполнительные  и  распорядительные  органы  могут  принять решение об отключении систем отопления для отдельных потребителей тепловой энергии до выхода распоряжения об окончании ОЗП.

Ответственность за невыполнение отключения отопительных систем в установленный срок возлагается на руководителей организаций – потребителей тепловой энергии. Системы отопления потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными водой.

 

Александр ЖУРКО,

инспектор энергоинспекции теплотехнической группы                        

 
 
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Решение  о  сроках  завершения  осенне-зимнего периода (ОЗП)  принимается  областными,  районными  и  городскими  исполнительными  комитетами, когда...
 
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