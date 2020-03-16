Власти будут делать все необходимое, чтобы граждане Беларуси смогли вернуться из-за границы без проблем

Соседние страны – Польша, Литва, Латвия, Украина – заявили о закрытии границ с Беларусью в связи с распространением коронавируса. В Совмине обещают сделать все возможное для бепрепятственного возвращения белорусов из-за границы.

16 марта стало известно, что Россия тоже готова к подобным мерам.

На воне ситуации с коронавирусом в пресс-службе Совмина сообщили, что будут предпринимать все возможные действия, чтобы белорусы, находящиеся за границей, смогли вернуться в страну.

«Российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом. Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в нее вернулись», — сказали TUT.BY в пресс-службе белорусского правительства.