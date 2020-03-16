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Украина рассказала о порядке пересечения своей границы

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Украина рассказала о порядке пересечения своей границы

Украина сообщила о введении ограничений на въезд иностранцев в страну в рамках мер, способствующих предотвращению распространения коронавируса. Об этом по официальным каналам был проинформирован Госпогранкомитет, сообщает БЕЛТА.

В украинских пунктах пропуска с сегодняшнего дня ограничен въезд в страну для иностранных граждан, в том числе в целях транзитного проезда. При этом прекращено пассажирское автобусное и пешеходное движение в 21 украинском пункте пропуска: автодорожные — «Пища» (с белорусской стороны «Олтуш»), «Самары» («Дивин»), «Майдан Копищенский» («Глушкевичи»), речные порты — Мозырь, Речица, Гомель, пункты упрощенного пропуска — «Хрипск» («Дубок»), «Гута» («Отчино»), «Тур» («Сушитница»), «Вичевка» («Трушино»), «Переброды» («Ольманы»), «Обсич» («Дзержинск»), «Добрянка» («Поддобрянка»), «Ильмовка» («Глыбоцкое»), «Деревины» («Андреевка»), железнодорожные на ж/д станциях — «Заболотье» («Хотислав»), «Удрицк» («Горынь»), «Выступовичи» («Словечно»), «Неданчичи» («Иолча»), «Горностаевка» («Терюха»), «Щорс» («Тереховка»).

Под ограничение по въезду на территорию Украины не подпадают: сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, члены их семей, граждане, которые документированы видами на постоянное или временное проживание в Украине, члены экипажей водных и авиасудов, поездов и грузовых автомобилей.

Перечисленные категории граждан могут пересекать границу в автодорожных пунктах пропуска «Пулемец» («Томашовка»), «Доманово» («Мокраны»), «Дольск» («Мохро»), «Прикладники» («Невель»), «Городище» («Верхний Теребежов»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Вильча» («Александровка»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Ярыловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).

https://www.belta.by

 
Теги: Гомель
 
 
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Украина сообщила о введении ограничений на въезд иностранцев в страну в рамках мер, способствующих предотвращению распространения коронавируса. Об этом по...
 
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