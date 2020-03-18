Курсы валют на 18 марта: курс доллара 2.4413, курс евро 2.684, российский рубль 3.1575

Источник материала: Myfin

18.03.2020: итоги торгов БВФБ

18 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.4413, курс евро – 2.684, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.1575.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.074 рубля до 2.4413, что составило 3.13%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.2383 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0505 (1.92%), на 18 марта 2020 курс составил 2.684. По итогам месяца евро вырос на 0.2982 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0338 рублей (1.06%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.2967 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 73 674 500 19 281 500 39 188 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.36 – 2.45 рублей, курс продажи доллара 2.44 – 2.505. Евро можно было продать в диапазоне 2.542 – 2.684 рублей, купить – 2.69 – 2.8.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =78.7 (стоимость 1 доллара равна 78.7 российских рублей),

=78.7 (стоимость 1 доллара равна 78.7 российских рублей), EUR/USD =1.0975 (1 евро стоит 1.0975 доллар),

=1.0975 (1 евро стоит 1.0975 доллар), EUR/RUB =86.6 (86.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .