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Брестский облисполком объявил конкурс инвестпроектов на 2021 год

19.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области проводится открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий), финансируемых с привлечением средств инновационного фонда облисполкома в 2021 году, и проектов по региональной научно-технической программе "Инновационное развитие Брестской области", сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Брестский облисполком объявил конкурс инвестпроектов на 2021 год

Главная цель ставшего уже традиционным конкурса - создание условий для развития высокотехнологичных производств и внедрение результатов научно-технической деятельности. Облисполком готов профинансировать инновационные проекты по госпрограмме инновационного развития, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, которые обеспечат создание новой продукции, усовершенствованных технологий и услуг. Предусмотрено также выделение средств на организацию деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры, проведение научных и научно-практических мероприятий, подготовку и издание научной литературы.

К участию в конкурсе приглашаются организации всех форм собственности. Помимо заявки от претендентов требуется наличие бизнес-плана с технико-экономическим обоснованием проекта, плановой сметой, календарным планом его реализации. Заявления на участие в конкурсе со всеми необходимыми документами принимаются в комитете экономики облисполкома по 25 марта.

В Брестской области в 2016-2020 годах реализуются 15 инновационных проектов, по семи из которых госзаказчиком вступает облисполком. В прошлом году введены в эксплуатацию новые производства в ОАО "Агро-Мотоль", ОАО "Торгмаш", на Пинском опытно-механическом заводе, ОАО "Полесье" и ОАО "Ручайка". Продолжается реализация проектов в ООО "БТВ-Агро", ИООО "РусБелГаз" и селекционно-гибридном центре "Западный". Кроме того, с государственной поддержкой ведется работа по внедрению 14 научно-исследовательских проектов. В Полесском аграрно-экологическом институте НАН Беларуси создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов. В декабре на базе Барановичского госуниверситета открылся центр трансфера технологий.

Важность инновационной деятельности на последнем заседании облисполкома отметил его председатель Анатолий Лис. Особенно активизировать эту работу следует в Ивановском, Кобринском, Дрогичинском, Жабинковском районах и свободной экономической зоне "Брест". "Обращаю внимание руководителей всех уровней: в марте облисполком объявит конкурс инновационных проектов, финансируемых за счет средств инновационного фонда. Это дополнительный источник финансирования техперевооружения предприятий и создания инновационных производств", - подчеркнул губернатор.

В результате принимаемых в регионе мер удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме постоянно растет: если в 2016 году ее было 2,1%, то в 2019-м - уже 5,3% (прирост к 2018 году составил 1,5%). Планируется, что в этом году доля инновационной продукции в регионе составит 6,5%.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области проводится открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий), финансируемых с привлечением средств инновационного фонда облисполкома...
 
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