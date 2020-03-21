Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

21 марта в уютном актовом зале КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

В этом году коммунальники Ганцевщины празднуют 80-летний юбилей. С этой знаменательной датой их поздравили председатель районного исполнительного комитета Владимир Белов и председатель районного Совета депутатов Юрий Шапель. Почетные гости, а также заместитель директора КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» Сергей Войтешик вручили работникам предприятия десятки грамот и благодарственных писем.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздничного мероприятия.













































































































































































Владимир СОКОЛОВ.

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