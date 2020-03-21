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Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)

21.03.2020 11:23 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

21 марта в уютном актовом зале КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

В этом году коммунальники Ганцевщины празднуют 80-летний юбилей. С этой знаменательной датой их поздравили председатель районного исполнительного комитета Владимир Белов и председатель районного Совета депутатов Юрий Шапель. Почетные гости, а также заместитель директора КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» Сергей Войтешик вручили работникам предприятия десятки грамот и благодарственных писем.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздничного мероприятия.

Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Коммунальники отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)

Владимир СОКОЛОВ.


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21 марта в уютном актовом зале КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и
 
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