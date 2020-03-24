|
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Источник материала: ОНТ
В Магадане (Россия) следователи завершили расследование дела о сексуальном насилии в отношении ребенка. Как
По данным следствия, обвиняемый проживал со своей женой и ее несовершеннолетней дочкой. С 2010 по 2019 годы мужчина совершал насильственные и развратные действия, а также изнасилование девочки.
Мать пострадавшей пыталась заставить дочку изменить показания в пользу обвиняемого. По решению следователей женщина не фигурирует в деле как законный представитель потерпевшей. К делу допустили одного из родственников девочки, а также сотрудника отдела опеки и попечительства.
Пострадавшему ребенку оказывают психологическую помощь.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Магадане (Россия) следователи завершили расследование дела о сексуальном насилии в отношении ребенка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)