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В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

24.03.2020 06:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

В Магадане (Россия) следователи завершили расследование дела о сексуальном насилии в отношении ребенка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по региону, мужчину обвинили в том, что он насиловал девочку на протяжении девяти лет, а мать пострадавшей защищает насильника.

По данным следствия, обвиняемый проживал со своей женой и ее несовершеннолетней дочкой. С 2010 по 2019 годы мужчина совершал насильственные и развратные действия, а также изнасилование девочки.

Мать пострадавшей пыталась заставить дочку изменить показания в пользу обвиняемого. По решению следователей женщина не фигурирует в деле как законный представитель потерпевшей. К делу допустили одного из родственников девочки, а также сотрудника отдела опеки и попечительства.

Пострадавшему ребенку оказывают психологическую помощь.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

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В Магадане (Россия) следователи завершили расследование дела о сексуальном насилии в отношении ребенка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по...
 
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