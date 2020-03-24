В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Источник материала: ОНТ

В Магадане (Россия) следователи завершили расследование дела о сексуальном насилии в отношении ребенка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по региону, мужчину обвинили в том, что он насиловал девочку на протяжении девяти лет, а мать пострадавшей защищает насильника.

По данным следствия, обвиняемый проживал со своей женой и ее несовершеннолетней дочкой. С 2010 по 2019 годы мужчина совершал насильственные и развратные действия, а также изнасилование девочки.

Мать пострадавшей пыталась заставить дочку изменить показания в пользу обвиняемого. По решению следователей женщина не фигурирует в деле как законный представитель потерпевшей. К делу допустили одного из родственников девочки, а также сотрудника отдела опеки и попечительства.

Пострадавшему ребенку оказывают психологическую помощь.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram