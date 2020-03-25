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Ипэшник из посёлка Ударный хранил дома 200 л крашеной солярки

25.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ипэшник из посёлка Ударный хранил дома 200 л крашеной солярки

Индивидуальному предпринимателю из поселка Ударный грозит штраф или арест за незаконное хранение дизтоплива.

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Несвижского РОВД в рамках мероприятий по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса в период подготовки и проведения весенне-полевых работ у жителя поселка Ударный было обнаружено около 200 литров дизтоплива.

Такое топливо поставляется только в сельхозорганизации, сам же гражданин является индивидуальным предпринимателем в сфере автоперевозок. Дать внятное пояснение, откуда у него окрашенное дизтопливо, мужчина не смог.

Штраф за мелкое хищение составляет от 10 до 50 базовых величин. К виновному может быть применен и административный арест.

Ипэшник из посёлка Ударный хранил дома 200 л крашеной солярки


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Сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Несвижского РОВД у жителя поселка Ударный было обнаружено около 200 литров дизтоплива.
 
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