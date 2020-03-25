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Возгорание на полигоне – двое военнослужащих получили ожоги

25.03.2020 20:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Возгорание на полигоне – двое военнослужащих получили ожоги

Комиссия Министерства обороны устанавливает причины возгорания транспортно-заряжающей машины, в результате которого были травмированы люди, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Возгорание произошло в ходе полевого выхода одного из подразделений во время учебно-боевых задач на полигоне под Осиповичами 25 марта.

Двое из военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. 

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Комиссия Министерства обороны устанавливает причины возгорания транспортно-заряжающей машины, в результате которого были травмированы люди, сообщили в...
 
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