Возгорание на полигоне – двое военнослужащих получили ожоги

Источник материала: ОНТ

Комиссия Министерства обороны устанавливает причины возгорания транспортно-заряжающей машины, в результате которого были травмированы люди, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Возгорание произошло в ходе полевого выхода одного из подразделений во время учебно-боевых задач на полигоне под Осиповичами 25 марта.

Двое из военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

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