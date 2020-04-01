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В ядре Земли оказалось меньше углерода, чем считалось ранее

01.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ядре Земли оказалось меньше углерода, чем считалось ранее

Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что в ядре Земли вдвое меньше углерода, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи составили модель формировании ядра и рассмотрели распределение углерода при металлической и силикатной фазами. Для этого ученые смешали порошки железа, оливина, графита и никеля. После смесь подвергли давлению в 582 атмосферы с помощью нагревания до температуры около 5 тыс. градусов Кельвина.

Далее исследователи провели анализ аналогичных экспериментов при других давлении и температурах. Было определено, как в зависимости от условий распределялся углерод между фазами.

Моделирование позволило сделать вывод, что в ядре нашей планеты содержится 78-89% всего углерода на Земле. При этом его количество практически вдвое меньше, чем предполагалось ранее.

Фото: Depositphotos 

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Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что в ядре Земли вдвое меньше углерода, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National...
 
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