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Весенняя сессия парламента открывается сегодня
Источник материала: ОНТ
Визовые соглашения и вопросы регулирования торговли – всего около 60 законопроектов рассмотрят депутаты парламента.
Многие меры направлены на раскрепощение бизнеса и облегчение работы субъектам хозяйствования и юридическим лицам. Парламентарии обсудят и ратификацию визового соглашения с Евросоюзом, договора с Молдовой о социальном обеспечении, а с Таджикистаном – о стратегическом партнерстве. Будет дорабатываться и Кодекс об архитектурной и строительной деятельности.
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Визовые соглашения и вопросы регулирования торговли – всего около 60 законопроектов рассмотрят депутаты парламента. Многие меры направлены на раскрепощение...
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