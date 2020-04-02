Весенняя сессия парламента открывается сегодня

Источник материала: ОНТ

Визовые соглашения и вопросы регулирования торговли – всего около 60 законопроектов рассмотрят депутаты парламента.

Многие меры направлены на раскрепощение бизнеса и облегчение работы субъектам хозяйствования и юридическим лицам. Парламентарии обсудят и ратификацию визового соглашения с Евросоюзом, договора с Молдовой о социальном обеспечении, а с Таджикистаном – о стратегическом партнерстве. Будет дорабатываться и Кодекс об архитектурной и строительной деятельности.

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