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Весенняя сессия парламента открывается сегодня

02.04.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Весенняя сессия парламента открывается сегодня

Визовые соглашения и вопросы регулирования торговли – всего около 60 законопроектов рассмотрят депутаты парламента.

Многие меры направлены на раскрепощение бизнеса и облегчение работы субъектам хозяйствования и юридическим лицам. Парламентарии обсудят и ратификацию визового соглашения с Евросоюзом, договора с Молдовой о социальном обеспечении, а с Таджикистаном – о стратегическом партнерстве. Будет дорабатываться и Кодекс об архитектурной и строительной деятельности.

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Визовые соглашения и вопросы регулирования торговли – всего около 60 законопроектов рассмотрят депутаты парламента. Многие меры направлены на раскрепощение...
 
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