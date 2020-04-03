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Дэниэл Рэдклифф вынужденно продемонстрировал пантомиму в прямом эфире
Источник материала: ОНТ
Актер Дэниэл Рэдклифф, принявший участие в передаче комика Стивен Кольбера The Late Show, вынужденно продемонстрировал навыки пантомимы в прямом эфире. Об это
Рэдклифф и Кольбер связались при помощи видеозвонка. Но актера не было слышно. Пока технические неполадки устранялись, Дэниэл и Стивен потренировались в пантомиме.
В итоге Рэдклифф написал свой номер телефона, чтобы ему позвонили.
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Актер Дэниэл Рэдклифф, принявший участие в передаче комика Стивен Кольбера The Late Show, вынужденно продемонстрировал навыки пантомимы в прямом эфире. Об это сообщает...
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