Дэниэл Рэдклифф вынужденно продемонстрировал пантомиму в прямом эфире

Источник материала: ОНТ

Актер Дэниэл Рэдклифф, принявший участие в передаче комика Стивен Кольбера The Late Show, вынужденно продемонстрировал навыки пантомимы в прямом эфире. Об это сообщает Independent.

Рэдклифф и Кольбер связались при помощи видеозвонка. Но актера не было слышно. Пока технические неполадки устранялись, Дэниэл и Стивен потренировались в пантомиме.

В итоге Рэдклифф написал свой номер телефона, чтобы ему позвонили.





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