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Доллар продолжает падать, евро с ходу потерял больше 3 копеек

03.04.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нефть марки Brent уже немного восстанавливается в цене: $30 за баррель. На этом фоне доллар и евро проседают по отношению к российскому рублю. Аналогичная ситуация и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Доллар и евро проседают, а вот российский рубль набирает обороты.

Доллар продолжает падать, евро с ходу потерял больше 3 копеек

На старте торгов доллар потерял 0,57 копейки. Его покупают и продают по 2,5836 белорусского рубля.

Евро потерял 3,6 копейки. Сейчас он торгуется на уровне 2,796.

Сотня российского рубля набрала 3,25 копейки. Ее покупают и продают по 3,3526.

В четверг доллар потерял 0,8 копейки и стоил 2,5893 рубля. Евро упал на 1,58 копейки, до 2,832 рубля. Российский рубль рванул на 3,32 копейки, до 3,3201 белорусского рубля за сотню.

 
 
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  Нефть марки Brent уже немного восстанавливается в цене: $30 за баррель. На этом фоне доллар и евро проседают по отношению к российскому рублю. Аналогичная ситуация и...
 
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