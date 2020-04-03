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Доллар продолжает падать, евро с ходу потерял больше 3 копеек
03.04.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Нефть марки Brent уже немного восстанавливается в цене: $30 за баррель. На этом фоне доллар и евро проседают по отношению к российскому рублю. Аналогичная ситуация и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Доллар и евро проседают, а вот российский рубль набирает обороты.
На старте торгов доллар потерял 0,57 копейки. Его покупают и продают по 2,5836 белорусского рубля.
Евро потерял 3,6 копейки. Сейчас он торгуется на уровне 2,796.
Сотня российского рубля набрала 3,25 копейки. Ее покупают и продают по 3,3526.
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Нефть марки Brent уже немного восстанавливается в цене: $30 за баррель. На этом фоне доллар и евро проседают по отношению к российскому рублю. Аналогичная ситуация и...
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