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«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

04.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помощь аграриям и практика для будущих специалистов. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии активно включились в посевную кампанию – сформировано 15 трудовых отрядов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

Этой весной подмога в полях как нельзя кстати. Дефицит снега привел к недостатку влаги в почве. Поэтому посевная началась рекордно рано и сеять необходимо оперативно.

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

В эти дни студенты чинят технику, вспахивают землю и готовят почву. Для третьекурсников, которые целый год осваивали теорию в учебных аудиториях, участие в посевной – это возможность опробовать свои знания. 

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

Александр Андрейчиков, студент Белоруской государственной сельхозакадемии:
Теория не даст того, что дает практика. Мы выезжаем в поле  пашем, сеем, тренируемся, практикуемся. В целом, питание хорошее, коллектив хороший. Все помогают, никто никогда не отказывает в помощи. Мне нравится.

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

Александр Ратников, главный инженер ОАО «Новогородищенское»:
От того, как мы их сейчас научим, будет зависеть в дальнейшем, какими специалистами они станут. Скажу, что ребята серьезные, доверить можно многое им.

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной


Студотряды сельхозакадемии в эти дни помогают аграриям по всей области. Смена продлится до 25 апреля.         

Люди в материале: Александр Андрейчиков

 
 
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Новости Беларуси. Помощь аграриям и практика для будущих специалистов. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии активно включились в...
 
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