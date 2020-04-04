«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помощь аграриям и практика для будущих специалистов. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии активно включились в посевную кампанию – сформировано 15 трудовых отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Этой весной подмога в полях как нельзя кстати. Дефицит снега привел к недостатку влаги в почве. Поэтому посевная началась рекордно рано и сеять необходимо оперативно.





В эти дни студенты чинят технику, вспахивают землю и готовят почву. Для третьекурсников, которые целый год осваивали теорию в учебных аудиториях, участие в посевной – это возможность опробовать свои знания.





Александр Андрейчиков, студент Белоруской государственной сельхозакадемии:

Теория не даст того, что дает практика. Мы выезжаем в поле – пашем, сеем, тренируемся, практикуемся. В целом, питание хорошее, коллектив хороший. Все помогают, никто никогда не отказывает в помощи. Мне нравится.





Александр Ратников, главный инженер ОАО «Новогородищенское»:

От того, как мы их сейчас научим, будет зависеть в дальнейшем, какими специалистами они станут. Скажу, что ребята серьезные, доверить можно многое им.







Студотряды сельхозакадемии в эти дни помогают аграриям по всей области. Смена продлится до 25 апреля.