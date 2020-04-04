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«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помощь аграриям и практика для будущих специалистов. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии активно включились в посевную кампанию – сформировано 15 трудовых отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой весной подмога в полях как нельзя кстати. Дефицит снега привел к недостатку влаги в почве. Поэтому посевная началась рекордно рано и сеять необходимо оперативно.
В эти дни студенты чинят технику, вспахивают землю и готовят почву. Для третьекурсников, которые целый год осваивали теорию в учебных аудиториях, участие в посевной – это возможность опробовать свои знания.
Александр Андрейчиков, студент Белоруской государственной сельхозакадемии:
Александр Ратников, главный инженер ОАО «Новогородищенское»:
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Новости Беларуси. Помощь аграриям и практика для будущих специалистов. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии активно включились в...
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