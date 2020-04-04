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Освобожден Сергей Сацук

04.04.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С него взяли подписку о явке. Известный своими расследованиями журналист Сергей Сацук освобожден после 10 дней заключения.

Освобожден Сергей Сацук
Решение о задержании главного редактора издания "Ежедневник" было отменено прокурором. Обсуждаемые ранее обвинения во взяточничестве не были предъявлены.

— Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить, — рассказал Сацук Белорусской ассоциации журналистов.

По словам Сергея, накануне задержания он встречался с польским коллегой и обсуждал новое расследование о президентской больнице. Это был понедельник. В среду его арестовали, пишет euroradio.fm

Сацук сказал, что следователи попросили его не комментировать дело. Он благодарит коллег и неравнодушных граждан за поддержку.

Сейчас журналист дома.


Сергей Сацук был задержан в одном из минских магазинов сотрудниками отдела финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси 25 марта. Его обвиняют во взяточничестве. По данным комитета, Сацук, как главный редактор и владелец интернет-журнала "Ежедневник", взял 5000 долларов для подготовки и публикации на своем сайте статьи, содержащей "динкриминирующую информацию против конкурентов бизнес-субъекта — Animed".

Несколько месяцев назад, почувствовав давление со стороны властей, главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук оставил текст Еврорадио в случае его задержания.
 
 
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С него взяли подписку о явке. Известный своими расследованиями журналист Сергей Сацук освобожден после 10 дней заключения.
 
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