Освобожден Сергей Сацук

Решение о задержании главного редактора издания "Ежедневник" было отменено прокурором. Обсуждаемые ранее обвинения во взяточничестве не были предъявлены.





— Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить, — рассказал Сацук Белорусской ассоциации журналистов.





euroradio.fm По словам Сергея, накануне задержания он встречался с польским коллегой и обсуждал новое расследование о президентской больнице. Это был понедельник. В среду его арестовали, пишет





Сацук сказал, что следователи попросили его не комментировать дело. Он благодарит коллег и неравнодушных граждан за поддержку.





Сейчас журналист дома.









Сергей Сацук был задержан в одном из минских магазинов сотрудниками отдела финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси 25 марта. Его обвиняют во взяточничестве. По данным комитета, Сацук, как главный редактор и владелец интернет-журнала "Ежедневник", взял 5000 долларов для подготовки и публикации на своем сайте статьи, содержащей "динкриминирующую информацию против конкурентов бизнес-субъекта — Animed".





Несколько месяцев назад, почувствовав давление со стороны властей, главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук оставил текст Еврорадио в случае его задержания.



