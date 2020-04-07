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Овечкин попал на обложку модного американского журнала
Источник материала: ОНТ
Российский форвард клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лицом выпуска модного журнала DC Modern Luxury. Об этом в Instagram сообщила пресс-служба «Кэпиталз».
Обложка сопровождается надписью «Мужчины стиля».
Ранее
Фото: Contributor / Patrick McDermott
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Российский форвард клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лицом выпуска модного журнала DC Modern Luxury. Об этом в Instagram сообщила пресс-служба «Кэпиталз»....
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