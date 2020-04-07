Овечкин попал на обложку модного американского журнала

Источник материала: ОНТ

Российский форвард клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лицом выпуска модного журнала DC Modern Luxury. Об этом в Instagram сообщила пресс-служба «Кэпиталз».

Обложка сопровождается надписью «Мужчины стиля».

Ранее сообщалось , что Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги по версии телезрителей.

Фото: Contributor / Patrick McDermott

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