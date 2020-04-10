23 апреля исполняется год детскому дому семейного типа Смолевичского района, который возглавили супруги Людмила и Олег Баскаковы. Это самый молодой и пятый по счету детский дом семейного типа в регионе. Начинался он как приемная семья, которая приняла на воспитание троих детей – Артема, Максима и Илону. Позже к ним добавились еще маленькие Ян и Илья. Кроме пятерых приемных детей, в семье воспитываются еще две родные дочери Галина и Дарья.

Первый год с момента образования детского дома семейного типа (или приемной семьи) – самый сложный. И для детей, и для родителей. Приемные родители привыкают к своим воспитанникам, их характеру, уровню сформированности умений и навыков, их поведению. Дети адаптируются к новым условиям проживания, новым требованиям и порядкам. И в этот период и тем и другим нужна эффективная помощь и постоянная поддержка. Специалисты ГУО «Смолевичский социально-педагогический центр» — частые гости в семье Баскаковых. Визиты домой, беседы и занятия с детьми и родителями, консультации по телефону, коррекционная и просветительская работа на базе школы – это все то, что помогает детскому дому семейного типа двигаться по пути конструктивного развития.

Участвуют в развитии детского дома семейного типа и другие социальные партнеры, государственные органы и службы, представители частного бизнеса. Они организовывают досуг ребят, обучают правилам пожарной и дорожной безопасности, проводят экологические уроки, рассказывают о правилах, которые помогут сберечь и укрепить здоровье. Так, большую семью Людмилы и Олега Баскаковых посетил районный педиатр УЗ «Смолевичская ЦРБ» Сергей Скоков. Он побеседовал с воспитанниками, рассказал о том, как важно ребятам оставаться здоровыми и что им для этого нужно делать. Дети рассказали доктору о том, что они знают о правильном питании, как и зачем содержать в чистоте собственное тело, как помогает спорт укрепить их здоровье. Сергей Скоков поговорил с воспитанниками семейного детского дома о вредных привычках, которые очень часто могут появляться у детей, и о мерах их профилактики. Приемные родители имели возможность получить компетентную консультацию, касающуюся медицинских аспектов развития детей, прямо у себя дома.

Впереди у Людмилы и Олега и их ребят много интересных мероприятий, встреч и свершений. И все это с одной целью – окружить любовью и заботой каждого ребенка. Пожелаем дружной семье Баскаковых крепкого здоровья, жизненной энергии, любви, терпения и мудрости.

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Если Вы хотите и можете принять на воспитание ребенка, оставшегося без родительского тепла, позвоните нам по телефонам 28-150 (отдел опеки), 37-233 (Смолевичский социально-педагогический центр).

ГУО «Смолевичский СПЦ»