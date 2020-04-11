Панарин об игре в NHL: «Я трус, на пятак не езжу»

Источник материала: ОНТ

Российский нападающий клуба NHL «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался в своих опасениях встречаться на льду с тафгаями. Игрок рассказал об этом в беседе с бывшим футболистом Александром Кержаковым во время прямого эфира в Instagram.

Когда Кержаков отметил голливудскую улыбку собеседника, Панарин признался, что бережет зубы.

Артемий Панарин: «Я трус, на пятак не езжу – там зубы выбивают».

Хоккеист пояснил, что старается не встречаться на льду с игроками, которые значительно превосходят его в весе.

«Не очень умно встречать парня весом 150 кг, когда ты сам ничего не весишь», – резюмировал россиянин.

Артемий Панарин весит 77 кг при росте в 180 см. В текущем сезоне форвард «Рейнджерс» провел 69 игр, забил 32 шайбы и отдал 63 голевые передачи.

Фото: AFP

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