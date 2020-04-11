|
Панарин об игре в NHL: «Я трус, на пятак не езжу»
Источник материала: ОНТ
Российский нападающий клуба NHL «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался в своих опасениях встречаться на льду с тафгаями. Игрок
Когда Кержаков отметил голливудскую улыбку собеседника, Панарин признался, что бережет зубы.
Хоккеист пояснил, что старается не встречаться на льду с игроками, которые значительно превосходят его в весе.
Артемий Панарин весит 77 кг при росте в 180 см. В текущем сезоне форвард «Рейнджерс» провел 69 игр, забил 32 шайбы и отдал 63 голевые передачи.
Фото: AFP
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский нападающий клуба NHL «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался в своих опасениях встречаться на льду с тафгаями. Игрок рассказал об этом в беседе с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)