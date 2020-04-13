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Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу

13.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли. Это позволит мониторить чрезвычайные ситуации, первую очередь лесные пожары, передает телеканал «МИР 24».

«Есть обращение ученых, которые работают в Сибирском отделении РАН. Они обратились в «Роскосмос» и белорусскую часть, чтобы проработать такую программу Союзного государства», – рассказал генеральный директор Института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Александр Тузиков.

Сейчас Россия и Беларусь занимаются созданием нового совместного спутника. Его эскизное проектирование почти завершено.



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Программа позволит мониторить чрезвычайные ситуации, первую очередь лесные пожары.
 
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