Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли. Это позволит мониторить чрезвычайные ситуации, первую очередь лесные пожары, передает телеканал «МИР 24».

«Есть обращение ученых, которые работают в Сибирском отделении РАН. Они обратились в «Роскосмос» и белорусскую часть, чтобы проработать такую программу Союзного государства», – рассказал генеральный директор Института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Александр Тузиков.

Сейчас Россия и Беларусь занимаются созданием нового совместного спутника. Его эскизное проектирование почти завершено.