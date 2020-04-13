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Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу
13.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли. Это позволит мониторить чрезвычайные ситуации, первую очередь лесные пожары, передает телеканал «МИР 24».
Сейчас Россия и Беларусь занимаются созданием нового совместного спутника. Его эскизное проектирование почти завершено.
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Программа позволит мониторить чрезвычайные ситуации, первую очередь лесные пожары.
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