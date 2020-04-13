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Бузова сама сделала себе короткую стрижку во время самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Российская телеведущая Ольга Бузова во время самоизоляции решила присоединиться к челленджу в соцсетяхи выполнить на спор разные необычные задания.
Ранее 34-летняя знаменитость помыла подъезд своего дома в наряде горничной и сожгла любимые платья. В этот раз звезда отважилась сама себе сделать стрижку.
Задание отрезать себе волосы Ольге дал ее партнер по игре блогер Гусейн Гасанов. Телеведущая решилась выполнить это задание и, хоть и со слезами на глазах, взяла ножницы и постригла волосы.
Позже Бузова призналась своим подписчикам в Instagram, что это было сложное решение, но она смогла это сделать.
Судя по кадрам, Бузова уже привыкла к своей новой прическе. Звезда показывает различные варианты укладки новой стрижки.
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Российская телеведущая Ольга Бузова во время самоизоляции решила присоединиться к челленджу в соцсетяхи выполнить на спор разные необычные задания. Ранее...
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