Бузова сама сделала себе короткую стрижку во время самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Российская телеведущая Ольга Бузова во время самоизоляции решила присоединиться к челленджу в соцсетяхи выполнить на спор разные необычные задания.

Ранее 34-летняя знаменитость помыла подъезд своего дома в наряде горничной и сожгла любимые платья. В этот раз звезда отважилась сама себе сделать стрижку.

Задание отрезать себе волосы Ольге дал ее партнер по игре блогер Гусейн Гасанов. Телеведущая решилась выполнить это задание и, хоть и со слезами на глазах, взяла ножницы и постригла волосы.

Позже Бузова призналась своим подписчикам в Instagram, что это было сложное решение, но она смогла это сделать.

Судя по кадрам, Бузова уже привыкла к своей новой прическе. Звезда показывает различные варианты укладки новой стрижки.

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