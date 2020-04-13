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Поддержка. Изготовление памятников и оград, благоустройство захоронений

13.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Изготовление памятников и оград, благоустройство захоронений

При заказе у нас мы выполним все работы «под ключ». Доставка и профессиональная установка. Даже если вы уже заказали или собираетесь заказать в другом месте, то всегда можете позвонить нам, и мы бесплатно вас проконсультируем по интересующим вопросам!

Мы находимся: г. Слуцк, Слуцкий рынок, место 4г№90 (напротив комбикорм)
Тел. +375-29-633-92-94 А1, +375-25-633-92-93 Life, наш сайт Reborn.by

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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