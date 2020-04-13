|
Поддержка. Изготовление памятников и оград, благоустройство захоронений
13.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
При заказе у нас мы выполним все работы «под ключ». Доставка и профессиональная установка. Даже если вы уже заказали или собираетесь заказать в другом месте, то всегда можете позвонить нам, и мы бесплатно вас проконсультируем по интересующим вопросам!
Мы находимся: г. Слуцк, Слуцкий рынок, место 4г№90 (напротив комбикорм)
Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже если вы уже заказали или собираетесь заказать в другом месте, то всегда можете позвонить нам, и мы бесплатно вас проконсультируем по интересующим вопросам!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)