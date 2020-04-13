Владимир Познер: когда выдающийся футболист получает миллионы, его покупают и продают за огромные деньги, это неправильно

- Когда в 1952 году вы переехали в СССР, все оказалось не так, как вы себе представляли. А у вас были иллюзии по поводу советского спорта?





- Я очень хорошо помню первое участие СССР в Олимпиаде — это 1952 год. Я еще не был в Москве, жил в Германии, но страшно болел за СССР и радовался победам. И в дальнейшем, когда приехал, всегда очень болел за наших спортсменов. Конечно, я понимал, что наши любители — никакие не любители, а профессионалы. И они были величайшими спортсменами — хоккеисты, футболисты.





Меня это очень радовало. Но была и ложка дегтя — постепенно я понял, что в нашем спорте распространены запрещенные вещества, допинг. Я это понял довольно давно. И хотя говорили, что государство не имеет к нему никакого отношения, я в это не верил и не верю. Потому что в СССР государство имело отношение ко всему. Вообще ко всему, поскольку победа в спорте имела политическое значение. Когда на Олимпиаде наша сборная по футболу проиграла югославам, команду, по указанию Сталина, разогнали [сборная в основном состояла из игроков ЦДСА, после турнира команду расформировали на два года]. Это было очень неприятно.









- А советский спортсмен чем-то отличался от западного?





- Трудно сравнивать. Сегодня наши спортсмены, конечно, стали гораздо свободнее. Они лучше говорят, они не боятся. Все-таки советские спортсмены понимали, где они живут и что с ними могут делать все что угодно. Что они должны быть очень послушными. Сегодня не такая ситуация. Многие играют за рубежом, особенно в НХЛ.





Могу сказать, чем отличается советский спортсмен от российского. Сегодня для наших спортсменов главный стимул – это деньги. Для советского спортсмена блага, конечно, имели значения: автомобиль, квартира, повышение, если ты играл, например, за ЦДКА. Но все-таки материальный момент был менее важным, чем сегодня. Так мне кажется.





Я понимаю, профессиональный спортсмен должен зарабатывать. Желание заработать — абсолютно нормальное, но с другой стороны, когда выдающийся футболист получает миллионы, его покупают и продают за огромные деньги, это мне кажется неправильным. Потому что есть, например, хирург. Выдающийся хирург, который спасает жизни каждый день. И когда он не получает даже 10% зарплаты футболиста, это несправедливо. Мне ответят: да, но футболист же приносит огромные деньги, на него ходят тысячи людей. Это правда. Но тем не менее в этом что-то есть неправильное. Да, футболист меня развлекает но если у меня будет инфаркт, то футболист мне не поможет. А хирург спасет.





sports.ru. Все-таки гигантские деньги развращают, приводят к тому, что родители отдают детей в секции, только чтобы заработать в будущем, — цитирует Познера



