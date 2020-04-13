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В Слуцком районе введён запрет на посещение лесов
13.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с угрозой возникновения пожаров в лесном фонде вследствие сухой и аномально-тёплой погоды на территории Слуцкого района введён полный запрет на посещение лесов. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком лесхозе.
Соответствующее решение №1418 Слуцкий райисполком принял 10 апреля. Согласно документу запрещается:
Информацию о запретах в районах республики можно посмотреть
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В связи с угрозой возникновения пожаров в лесном фонде вследствие сухой и аномально-тёплой погоды на территории Слуцкого района введён полный запрет на посещение...
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