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В Слуцком районе введён запрет на посещение лесов

13.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В связи с угрозой возникновения пожаров в лесном фонде вследствие сухой и аномально-тёплой погоды на территории Слуцкого района введён полный запрет на посещение лесов. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком лесхозе.

Соответствующее решение №1418 Слуцкий райисполком принял 10 апреля. Согласно документу запрещается:

  • въезд на территорию лесного фонда транспортных средств;
  • разведение гражданами костров, использование открытого огня на территории лесного фонда;
  • организацию и проведение массовых мероприятий;
  • проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства

Информацию о запретах в районах республики можно посмотреть на сайте Министерства лесного хозяйства.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с угрозой возникновения пожаров в лесном фонде вследствие сухой и аномально-тёплой погоды на территории Слуцкого района введён полный запрет на посещение...
 
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