В Слуцком районе введён запрет на посещение лесов

Источник материала: Слуцк Город

В связи с угрозой возникновения пожаров в лесном фонде вследствие сухой и аномально-тёплой погоды на территории Слуцкого района введён полный запрет на посещение лесов. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком лесхозе.

Соответствующее решение №1418 Слуцкий райисполком принял 10 апреля. Согласно документу запрещается:

въезд на территорию лесного фонда транспортных средств;

разведение гражданами костров, использование открытого огня на территории лесного фонда;

организацию и проведение массовых мероприятий;

проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства

Информацию о запретах в районах республики можно посмотреть на сайте Министерства лесного хозяйства.



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