«Перспектива»: Потери прибыли в торговле катастрофические

Источник материала: Ежедневник

Согласно данным республиканского общественного объединения, потери прибыли в торговле составляют 80-100%.

В результате блиц-опроса предпренимателям розничной торговли предлагалось оценить потери прибыли и клиентов "в сфере розничной торговли непродовольственной группы товаров на рынках, торговых центрах и магазинах за март-апрель 2020 года".

Согласно результатам опроса, 23,4% предпринимателей оценили свои потери в 100%, 40,3% заявили 90% убытка, 21% – о 80%, 8% – о 70%. И лишь 0,1% сказали, что работают без потерь и в плюс.

«Таким образом абсолютное большинство предпринимателей считает, что потери прибыли и клиентов в торговле за март-апрель составили от 80 до 100%! А зарабатывают только 0,1%», - подчеркнули в «Перспективе».

Исходя из этих цифр, пишет на своем сайте республиканское общественное объединение, можно сделать вывод, что для почти 85% предпринимателей в ближайшее время наступит невозможность далее осуществлять свой бизнес и они будут разорены. Начнутся хаотичные съезды с магазинов, расторжения договоров, вследствие отсутствия прибыли и уплаты по обязательствам – заключенным договорам аренды и налогам. Таким образом, «Перспектива» прогнозирует в течении мая месяца кризис неплатежей или так называемый эффект домино, когда цепочка начнет разрываться снизу до верха.

По словам предпринимателей, торговли практически нет и все идет к разорению и уничтожению ИП, как класса.

«Мер поддержки правительства на сегодня нет для данного сектора экономики, а все что уже было предложено – достать кубышки, которых уже давно нет», - пишется в сообщении «Перспективы».

Там напоминают, что РОО «Перспектива» неоднократно предлагала свои предложения по минимизации кризиса для ИП, но так ответа не получило до сих пор, правительство на контакт с ними не выходило и никаких запросов о состоянии дел не запрашивало.

«Это значит только одно – ИП предоставлены сами себе и должны выживать сами по себе», - заключили в общественном объединении.