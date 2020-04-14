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В ГрГУ имени Янки Купалы абитуриентов будут готовить к централизованному тестированию в режиме оnline

14.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В ГрГУ имени Янки Купалы абитуриентов будут готовить к централизованному тестированию в режиме оnline

С 16 апреля в Instagram @fdp_grsu будут размещены мини-ролики по предметам централизованного тестирования. Преподаватели предложат абитуриентам задачи по конкретной теме ЦТ, после чего абитуриенты смогут посмотреть ролик с интересными идеями по решению заданий.

В ГрГУ имени Янки Купалы абитуриентов будут готовить к централизованному тестированию в режиме оnline

Эти занятия станут частью марафона профориентационных мероприятий, которые проходят в Купаловском университете.

Актуализировать и обобщить свои знания, разобрать тестовые задания ребята смогут также во время вебинаров «К успеху на ЦТ-мини». Занятия по математике стартуют 20 апреля, по истории Беларуси – 27 апреля. Начало в 16.40. Ссылку для доступа можно будет найти на сайте факультета.

Кроме того, абитуриенты могут принять участие в оnline-акции «Выбери специальность по сертификатам». Для этого необходимо определить предметы, по которым он планирует сдавать централизованное тестирование, после чего программа предложит специальности в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, для поступления на которые необходимо сдать ЦТ по обозначенным ранее предметам.

Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета довузовской подготовки Ирина Корлюкова, подобные мероприятия с использованием информационных технологий помогают старшеклассникам в выборе будущей профессии. Абитуриенты могут в интерактивной форме познакомиться со специальностями университета и информацией, необходимой для успешного поступления.

Стоит отметить, что подобные дистанционные профориентационные мероприятия проходят на всех факультетах Купаловского университета. Абитуриентов приглашают на виртуальные экскурсии и оnline встречи, проводятся дистанционные олимпиады, консультации и прямые эфиры, работают телефонные линии и информационно-справочные службы.

#новости гродно #университет #абитуриеты
Татьяна МОСТОВСКАЯ
https://grodnonews.by/

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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С 16 апреля в Instagram @fdp_grsu будут размещены мини-ролики по предметам централизованного тестирования. Преподаватели предложат абитуриентам задачи по конкретной теме...
 
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