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В ГрГУ имени Янки Купалы абитуриентов будут готовить к централизованному тестированию в режиме оnline
14.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 16 апреля в Instagram @fdp_grsu будут размещены мини-ролики по предметам централизованного тестирования. Преподаватели предложат абитуриентам задачи по конкретной теме ЦТ, после чего абитуриенты смогут посмотреть ролик с интересными идеями по решению заданий.
Эти занятия станут частью марафона профориентационных мероприятий, которые проходят в Купаловском университете.
Актуализировать и обобщить свои знания, разобрать тестовые задания ребята смогут также во время вебинаров «К успеху на ЦТ-мини». Занятия по математике стартуют 20 апреля, по истории Беларуси – 27 апреля. Начало в 16.40. Ссылку для доступа можно будет найти
Кроме того, абитуриенты могут принять участие в
Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета довузовской подготовки Ирина Корлюкова, подобные мероприятия с использованием информационных технологий помогают старшеклассникам в выборе будущей профессии. Абитуриенты могут в интерактивной форме познакомиться со специальностями университета и информацией, необходимой для успешного поступления.
Стоит отметить, что подобные
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В ГрГУ имени Янки Купалы абитуриентов будут готовить к централизованному тестированию в режиме оnline
С 16 апреля в Instagram @fdp_grsu будут размещены мини-ролики по предметам централизованного тестирования. Преподаватели предложат абитуриентам задачи по конкретной теме...
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