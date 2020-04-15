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Мингорисполком рассказал, когда введут в эксплуатацию спортивно-культурный центр БГУКИ
Источник материала: Tut.by
Спортивно-культурный центр БГУКИ введут в эксплуатацию в первом полугодии этого года, об этом Мингорисполком сообщил в своем телеграм-канале «Минск. Официально». Комплекс продолжительное время был в списке долгостроев.
Строительство спортивного комплекса рядом с Университетом культуры, начатое еще в 2007 году, должны были завершить в 2011-м. Там был запроектирован большой спортивный зал с трибунами и административный двухэтажный блок.
Однако через год строительство приостановили, а впоследствии и законсервировали на несколько лет. Причина была в том, что структура заказчика — дирекция строящихся объектов Министерства культуры — была ликвидирована, а ее объекты распределены между другими организациями.
Работы
Сейчас объект достраивает ОАО «Стройтрест № 1». Сдать в эксплуатацию его планируют в первом полугодии 2020 года.
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Объект начинали строить еще в 2007 году.
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