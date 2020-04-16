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В Дрогичине МАЗ "пошёл" на обгон, и ненароком наклонил столб. Обесточил весь участок
16.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 16 апреля 2020 года около 15.40 на ул. Освобождения в Дрогичине.
Водитель автомобиля МАЗ во время обгона попутной машиной взял правее и сбил столб линий электропередач.
Часть проводов оборвались. Аварийной бригадой электросетей данный участок линии обесточен.
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ДТП произошло сегодня, 16 апреля 2020 года около 15.40 на ул. Освобождения в Дрогичине. Водитель автомобиля МАЗ во время обгона попутной машиной взял правее и сбил...
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