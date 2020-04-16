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В Дрогичине МАЗ "пошёл" на обгон, и ненароком наклонил столб. Обесточил весь участок

16.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 16 апреля 2020 года около 15.40 на ул. Освобождения в Дрогичине.

В Дрогичине МАЗ "пошёл" на обгон, и ненароком наклонил столб. Обесточил весь участок

Водитель автомобиля МАЗ во время обгона попутной машиной взял правее и сбил столб линий электропередач.

Часть проводов оборвались. Аварийной бригадой электросетей данный участок линии обесточен.

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 16 апреля 2020 года около 15.40 на ул. Освобождения в Дрогичине. Водитель автомобиля МАЗ во время обгона попутной машиной взял правее и сбил...
 
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