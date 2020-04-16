"Мука да каша - сила наша" и "Иногда вовремя сделанные шаги меняют смысл всей твоей жизни"

Источник материала: Виртуальный Брест

"Когда дарить подарки гораздо приятнее, чем их принимать - это уже наивысший пилотаж!"





Эти слова сегодня прозвучали из уст Людмилы Григорьевны Михейкиной, которая с особой любовью преподнесла от себя лично подарок городу в виде именной скамейки.





"Иногда вовремя сделанные шаги меняют смысл всей твоей жизни" - возможно, кому-то этот слоган размещенный на табличке поможет в жизни и изменит её к лучшему.





Брестское городское ЖКХ выражает признательность Людмиле Григорьевне, а также всем неровнодушным брестчанам, которые принимают участие в акции "Именная скамейка".





Сегодня же, свою скамью в Городском саду установил коллектив предприятия ОАО " Брестхлебопродукт". Огромное спасибо.

Кто будет следующий, покажет время. Пользуясь случаем поздравляем горожан с наступающим праздником Пасхи! Пусть Светлое Христово Воскресение принесёт нам в это не простое время здоровье и уверенность в завтрашнем дне!

