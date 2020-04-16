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Рогачук: «Мы чувствуем усиление давление на рынок труда»

16.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как отметил на пресс-конференции председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук, по первому кварталу в экономике проблем нет. Второй, по словам главы города, конечно, будет напряженным.

Рогачук: «Мы чувствуем усиление давление на рынок труда»

Связано это с непростой эпидемиологической ситуацией и ее влиянием на экономику.

- Часть предприятий, которая задействована на российских контрагентов, в силу тех ограничений, которые объявлены в Российской Федерации, практически прекратили отгрузку товаров, - рассказал Александр Рогачук. - Это касается всех наших швейных фирм, у которых основной покупатель был в Российской Федерации. Тот же «Гефест», уже начинает испытывать затруднения с реализацией своей продукции.

Мы не строим никакие иллюзии, что все будет также как и раньше. Будет ограничение потребления и, соответственно, возникнет уменьшение загрузки предприятий, прежде всего промышленного направления. В структуре промышленного производства огромную роль занимает переработка, наши основные производители - «Савушкин продукт» и «Санта». Они на данный момент минимизировали свои потери. В реализации продукции нет проблем. Чего нельзя сказать о гостиницах и турфирмах.

Мы чувствуем усиление давление на рынок труда с точки зрения сокращения вакансий. Даже появляется конкурс на такие профессии как дворник, кухонный и подсобный рабочие.

Рогачук: «Мы чувствуем усиление давление на рынок труда»

 
 
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  Как отметил на пресс-конференции председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук, по первому кварталу в экономике проблем нет....
 
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