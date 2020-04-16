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Рогачук: «Мы чувствуем усиление давление на рынок труда»
16.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как отметил на пресс-конференции председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр
Связано это с непростой эпидемиологической ситуацией и ее влиянием на экономику.
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Как отметил на пресс-конференции председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук, по первому кварталу в экономике проблем нет....
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