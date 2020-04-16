И снова о стрелке на Дворникова. Напоминаем, может вы забЫли. Главное, чтобы не забили

Источник материала: Виртуальный Брест

Письмо читателя как напоминание о проблеме, о которой мы уже как-то рассказывали. По ссылке можно убедиться .





Итак...

Не раз приходилось наблюдать (не) большую пробку при спуске с новой развязки направо на улицу Дворникова. По чему бы не добавить там "стрелку направо" для светофора? Было бы очень удобно и никто никому не мешал бы из водителей. Это позволит разгрузить эту (не) большую пробку на данном участке дороги.







