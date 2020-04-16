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И снова о стрелке на Дворникова. Напоминаем, может вы забЫли. Главное, чтобы не забили
16.04.2020 22:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Письмо читателя как напоминание о проблеме, о которой мы уже как-то рассказывали.
Итак...
Не раз приходилось наблюдать (не) большую пробку при спуске с новой развязки направо на улицу Дворникова. По чему бы не добавить там "стрелку направо" для светофора? Было бы очень удобно и никто никому не мешал бы из водителей. Это позволит разгрузить эту (не) большую пробку на данном участке дороги.
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Письмо читателя как напоминание о проблеме, о которой мы уже как-то рассказывали. По ссылке можно убедиться. Итак... Не раз приходилось наблюдать (не) большую...
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