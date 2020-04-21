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В окрестностях города гуляют лоси, выходят на дорогу, а по крепости бегают косули
21.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Водители предупреждают - будьте осторожны, на дорогах ночью внезапно могут оказаться лоси, как в данном случае. Удалось избежать столкновения.
Вот это место на фото днём (не так уж и близко от города, но согласитесь, трассы там оживлённые):
А в крепости вчера заметили косулю, она бедняга металась по территории и не могла понять, куда попала и как выбраться.
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