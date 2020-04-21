В окрестностях города гуляют лоси, выходят на дорогу, а по крепости бегают косули

Источник материала: Виртуальный Брест

Водители предупреждают - будьте осторожны, на дорогах ночью внезапно могут оказаться лоси, как в данном случае. Удалось избежать столкновения.





Вот это место на фото днём (не так уж и близко от города, но согласитесь, трассы там оживлённые):





А в крепости вчера заметили косулю, она бедняга металась по территории и не могла понять, куда попала и как выбраться.