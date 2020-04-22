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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пенсионер спасен на пожаре в Бресте Огонь вспыхнул, предположительно, на балконе квартиры. На горячую линию МЧС позвонили очевидцы ЧП на улице Кирова. В ходе проведения разведки в жилой комнате на...

Огонь вспыхнул, предположительно, на балконе квартиры. На горячую линию МЧС позвонили очевидцы ЧП на улице Кирова. В ходе проведения разведки в жилой комнате на кровати обнаружен хозяин аппартаментов. Погорельца вынесли на чистый воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину с предварительным диагнозом "ожоги", отвезли в больницу. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огонь практически уничтожил балкон, частично закопчена и сама квартира. Причина происшествия выясняется.