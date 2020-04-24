Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Я работаю на зоне отдыха – аренда беседок в лесу. Чтобы деткам было не скучно, пока их родители кушают шашлыки, у нас есть небольшая детская площадка.





Один хороший мальчик подарил нам свою классную большущую машинку, как он сказал «пусть другие детки играются, и я когда буду приезжать, буду ее брать».



Машина очень нравилась всем детям, всегда была центром притяжения мальчишек, да и девчонок тоже. Игрушками, естественно, пользовались все, не только арендаторы, но и просто гуляющие по лесу семьи. И вот в это воскресенье, в светлый праздник Пасхи, какой-то нехороший человек эту игрушку забрал!!! Почему то он решил, что его сыночку эта машинка нужнее всего, что чтобы порадовать ЕГО кровинушку можно забрать игрушку у других детей!!!



В день, когда все православные празднуют самый главный, самый светлый и радостный день, этот человек ворует, да еще у кого, у детей! Для меня эта машинка материальной ценности не составляет, возмущает сам поступок и жалко маленького хозяина машинки.



Очень интересно, это такая нищета, что приходится прихватывать игрушки, или это просто человек без каких-либо моральных принципов? Кто воспитывал этого человека?

Это все мысли и эмоции, а если по делу, то очень прошу вашей помощи, так как верю, что такой поступок не останется безнаказанным. Если вы видели, или увидите, что у ваших соседей или знакомых появилась большая красная машинка как на фото, сообщите мне, пожалуйста. Анонимность и хорошее вознаграждение гарантирую!!!



P.S. В милицию не хочу обращаться. Не хочу, чтобы допрашивали отдыхающих у нас в тот день людей, не хочется доставлять им неудобства.