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Грустная история о том, как на Пасху "угнали" игрушечный автомобиль. Просят вернуть
24.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Добрый день. Я работаю на зоне отдыха – аренда беседок в лесу. Чтобы деткам было не скучно, пока их родители кушают шашлыки, у нас есть небольшая детская площадка.
Это все мысли и эмоции, а если по делу, то очень прошу вашей помощи, так как верю, что такой поступок не останется безнаказанным. Если вы видели, или увидите, что у ваших соседей или знакомых появилась большая красная машинка как на фото, сообщите мне, пожалуйста. Анонимность и хорошее вознаграждение гарантирую!!!
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Добрый день. Я работаю на зоне отдыха – аренда беседок в лесу. Чтобы деткам было не скучно, пока их родители кушают шашлыки, у нас есть небольшая детская площадка. ...
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